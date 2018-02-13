​В поселке Волга Некоузского района торжественно открыли новую ледовую площадку. Хоккейный корт возведен в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». Общая стоимость работ составила более 700 тысяч рублей.



Глава Волжского сельского поселения Наталья Демехина на открытии поблагодарила жителей за активное трудовое участие в строительстве корта и вручила местной хоккейной команде клюшки от комитета культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта районной администрации. Житель поселка и ветеран спорта Владимир Сицков подарил юным спортсменам шайбу ярославской хоккейной команды «Локомотив».



Почетное право разрезать символическую красную ленту предоставили ветерану спорта Алексею Сидельникову, его внуку Ярославу и первоклассникам Волжской школы Ивану Сураеву, Ивану Овечкину и Ивану Горшкову.



В честь открытия корта состоялся товарищеский матч по хоккею на льду среди команд Веретейского, Волжского и Октябрьского сельских поселений.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.



В этом году работа организована по четырем основным направлениям: культура, городская среда, парки и скверы, поддержка местных инициатив.