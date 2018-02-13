​В 2017 году по сравнению с прошлым периодом в 1,3 раза увеличилось количество мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия.



– Одно из приоритетных направлений деятельности регионального Правительства – осуществление государственного надзора в сфере охраны объектов культурного наследия, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В 2017 году было проведено 277 мероприятий по контролю за состоянием таких объектов и 127 систематических наблюдений. По их результатам выдано 114 предписаний об устранении выявленных нарушений и составлено 52 протокола об административных правонарушениях. Наши представители приняли участие в 94 судебных заседаниях по данным вопросам.



Роман Колесов добавил, что в прошлом году по сравнению с 2016-м по результатам рассмотрения судебных дел об административных правонарушениях сумма взыскания штрафов увеличилась в 1,5 раза и составила более 1,2 миллиона рублей.



Так, в декабре прошлого года Кировским районным судом Ярославля было вынесено решение о наказании подрядчика, проводившего работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Щукиной: флигель, 1871 год, 1903 год» (улица Нахимсона, 5а). Он должен заплатить штраф.



Как рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин, в рамках проверки был установлен факт обрушения стены северного фасада в период проведения подрядчиком работ по реставрации.



– Установлено, что повреждено более 50 процентов кирпичной кладки стены северного фасада, уничтожены аттик, ступенчатый карниз, подкарнизный кирпичный пояс, составляющие предмет охраны объекта культурного наследия, проведены работы по демонтажу части ступенчатого кирпичного карниза восточного фасада, – пояснил Дмитрий Турбин. – В настоящее время на объекте культурного наследия завершено проведение противоаварийных работ. Выявленные нарушения устранены за счет подрядчика.