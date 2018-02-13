​Показатели радиационного фона в регионе в 4 раза меньше максимально допустимой нормы. Уровень радиации составляет порядка 0,05 микрозиверта в час, тогда как предельно допустимая норма – 0,2 микрозиверта. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



– У нас в управлении установлена система радиационного контроля «Оксион», – рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев. – За нее отвечает оперативный дежурный смены. На его рабочий компьютер выведена специальная программа, контролирующая радиационный фон. При самом незначительном превышении показателей срабатывает звуковой сигнал. Если после проверки полученные данные подтверждаются, специалист передает информацию для последующего оповещения населения. В данном случае после срабатывания системы были тщательно проверены все показатели. Они составляли порядка 0,05 микрозиверта в час. А это значит, не превышали допустимой нормы. Никаких скачков зафиксировано тоже не было.



Напомним, сегодня утром в системе оповещения о чрезвычайных ситуациях произошел технический сбой. Жители региона получили сообщения о превышении радиационных показателей. В оперативном режиме было дано опровержение, в средствах массовой информации опубликованы актуальные данные о радиационном фоне в Ярославской области.