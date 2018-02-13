​13 февраля в Правительстве области прошла конференция по вопросам оптимизации и совершенствования региональной контрактной системы. Участие в мероприятии, организованном департаментом государственного заказа совместно с ассоциацией участников торгово-закупочной деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок», приняли более 350 специалистов.



– Важной задачей Правительства Ярославской области является поддержка специалистов по размещению госзаказа, поскольку профессионализм заказчиков является одним из базовых принципов контрактной системы, – подчеркнула, приветствуя собравшихся, заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – И именно поэтому мы стараемся уделять особое внимание возможности повышения профессиональной квалификации заказчиков и проведению подобных мероприятий по наиболее актуальным вопросам.



В конференции также приняли участие председатель региональной Контрольно-счетной палаты Анатолий Федоров и председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. Руководитель ярославского УФАС России Иван Паутов и начальник контрольно-ревизионной инспекции области Александр Исаков ответили на вопросы присутствующих.



– Наше тесное сотрудничество с контрольными органами – это и управление Федеральной антимонопольной службы, и контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области – без сомнения, вносит существенный вклад в совершенствование контрактной системы и повышение уровня профессионализма заказчиков, – прокомментировал директор департамента государственного заказа Андрей Афонин.



Основные задачи в сфере закупок, стоящие сегодня перед всеми регионами, заключаются в обеспечении полной прозрачности закупочной деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.



В ходе конференции были рассмотрены новшества федерального законодательства. В конце прошлого года в ФЗ №44-ФЗ и №223 было внесено более 40 существенных изменений. Значительное их количество вступило в силу и начало действовать с января этого года. Это, в частности, новые правила ведения планов закупок, описания объекта закупки, порядка внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков, формирования технического задания при закупке лекарственных средств и другие.



С 1 июля этого года заказчики получают право, а с 1 января следующего будут обязаны проводить конкурсы, запросы предложений, котировок в электронной форме. Также с начала 2019 года будет действовать единый реестр участников закупок.