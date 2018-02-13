|Сегодня в Москве состоялось заседание Национального антитеррористического комитета под руководством его председателя – директора ФСБ России Александра Бортникова.
В мероприятии приняли участие члены комитета, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, председатели ряда антитеррористических комиссий регионов Центрального федерального округа, представители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Ярославскую область представлял губернатор Дмитрий Миронов.
В ходе заседания рассмотрены результаты деятельности, а также определены дополнительные меры, направленные на совершенствование работы антитеррористических комиссий в регионах ЦФО, в том числе по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, на которых запланировано проведение Чемпионата мира по футболу.
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