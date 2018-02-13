​В Тутаевской центральной районной больнице завершен ремонт эндоскопического отделения. Буквально за полтора месяца заменена вся сантехника, двери, покрашены стены. Просторные кабинеты теперь соответствуют всем санитарным требованиям. На эти цели было направлено порядка 280 тысяч рублей.



Штат сотрудников отделения полностью укомплектован. После ремонта в день они могут проводить до восьми гастроскопий, трех колоноскопий и одну бронхоскопию.



Кроме того, в ЦРБ появилось новое оборудование.



– В конце прошлого года с согласия департамента здравоохранения области на средства, выделенные из резервного фонда ОМС, мы приобрели современный ультразвуковой сканер высокого класса для обследования пациентов с сердечно-сосудистой патологией, – рассказал главный врач больницы Валентин Карбаинов. – До этого из-за неисправности техники ряд исследований мы не могли проводить, поэтому пациентам приходилось обращаться в платные клиники. Сейчас эта проблема решена.



Тутаевская ЦРБ обслуживает более 56 тысяч человек, 11 тысяч из них – дети. Только с конца года обследования на новом ультразвуковом аппарате прошли 250 человек. Выявлено три порока сердца.



Большим подспорьем для тутаевских медиков стал и новый современный передвижной рентгеновский аппарат российского производства. Два аппарата искусственной вентиляции легких больница получила из резерва перинатального центра.



– Оснащение больниц Ярославской области высокоточным оборудованием – это часть той работы, которую Правительство региона ведет для повышения качества и доступности для населения медицинских услуг, – отметила заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Кравчук. – В частности, благодаря средствам, выделенным из резервного фонда Президента России Владимира Путина, мы закупили медицинское оборудование на сумму более чем 94 миллиона рублей. Это существенный вклад в развитие региональной медицины.



Общая стоимость аппаратуры, приобретенной для Тутаевской ЦРБ, составила порядка 4 миллионов рублей. В ближайшее время больница планирует обновить прикроватные и анестезиологические мониторы.