​В регионе продолжается конкурс детского художественного творчества «Наш город – наш дом!», организованный в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». К марафону идей присоединились ученики ярославской школы №27.



Конкурс ориентирован на ребят с 1-го по 11-й класс. Им необходимо выбрать любую территорию – двор учебного заведения, городской парк, детскую площадку, сквер, стадион – и нарисовать свое видение ее благоустройства.



Ярославцы из школы №27 решили, что им очень важен здоровый образ жизни, а значит, необходим спортивный объект.



– Проектируем поле, чтобы наша школа занималась футболом профессионально, – рассказал ученик 7 «А» класса Саша Фирстов. – Стараемся, работаем. Мы хотим, чтобы это поле стало нашей гордостью, а все, кто бы его ни увидел, понимали, что это оно – самое лучшее.



Школьный этап творческого соревнования «Наш город – наш дом!» продлится до середины следующего месяца. Итогом станут выставки работ, которые смогут увидеть все пришедшие 18 марта на избирательные участки в образовательные учреждения региона.



– В проекте «Решаем вместе!» мы участвуем не столько как образовательное учреждение, а больше как жители нашего микрорайона, – отметила директор средней школы №27 Инна Волчихина. – Территория спортивного поля давно требует реконструкции и ремонта, и очень бы хотелось, чтобы около школы появился настоящий спортивный объект. Он необходим всем жителям для занятий спортом, а также чтобы наши дети были заняты, вели здоровый образ жизни.



Между тем спортивная площадка – мечта педагогов и школьников – уже прошла первый этап отбора. Эта общественная зона Дзержинского района Ярославля по результатам предварительного голосования попала в тройку лидеров, претендующих на благоустройство в рамках проекта «Решаем вместе!».



Всего в регионе в этот перечень вошел 121 объект. 18 марта на избирательных участках жители районов и городских округов окончательно определят территории для реконструкции в этом году, приняв участие в общенародном голосовании. Выразить свое мнение смогут все, кому уже исполнилось 14 лет.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.