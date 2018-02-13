​Ярославский политехнический колледж №24 вошел в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы». Рейтинг составил союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».



Церемония награждения лучших учебных заведений состоялась 13 февраля в Москве в рамках первого всероссийского форума «Наставник». Мероприятие проходит на площадке ВДНХ во исполнение поручения Президента России Владимира Путина с целью развития движения наставничества, поиска и сбора лучших практик в этой сфере для их дальнейшего тиражирования и внедрения в регионах страны.



Форум объединил несколько тысяч человек из всех 85 субъектов РФ: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.



В составе ярославской делегации – сотрудники департамента образования, высшей школы, крупнейших промышленных предприятий, таких как АО «Р-Фарм», Ярославский радиозавод, ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «ОДК-Сатурн», а также педагоги Института развития образования, инновационного центра «Новая школа», профориентационного центра «Ресурс», колледжей региона.



В программе форума – панельные дискуссии, обмен лучшим опытом, а также хакатон по IT-решениям. Также будут подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества». Представители Ярославского региона участвуют в трех из пяти номинаций: «Наставничество на производстве», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «Наставничество в социальной сфере». Результаты станут известны 14 февраля.