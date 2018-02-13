​В региональной системе оповещения о чрезвычайных ситуациях произошел технический сбой. Никаких превышений показателей, фиксирующих радиационный фон в Ярославской области, зафиксировано не было. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая на пресс-конференции, посвященной произошедшему инциденту.



– Сегодня в 8 часов 36 минут через некоторые центральные телевизионные каналы и радиостанции посредством звуковой записи прошло оповещение о повышении радиационного фона, – сказала Екатерина Троицкая. – Информация была недостоверной, поэтому Правительство региона приняло все меры, чтобы в кратчайшие сроки ее опровергнуть. На предмет исправности система тестируется ежедневно. Ее проверяли и сегодня. Во время такого теста и случился технический сбой. В настоящее время мы пытаемся понять, имел ли место человеческий фактор.



Директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев отметил, что сообщение получили только те граждане, в квартирах которых подключено аналоговое телевидение, а также слушатели «Радио России» и «Маяка».



– Что касается произошедшего сбоя, то в оперативном порядке была создана рабочая группа, прошло уже первое заседание. Цель – выработать комплекс мер по недопущению в дальнейшем подобных ситуаций, – подчеркнул он.



Система оповещения в регионе включает в себя целый комплекс различных организационно-технических элементов и охватывает всю область. С 2007 года в постоянном режиме идет ее модернизация. По поручению губернатора Дмитрия Миронова разработана программа по развитию системы на 2017 год и плановый двухлетний период 2018 и 2019 годов.



Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по региону Олег Бочаров, в ведомстве также проведено служебное расследование. По его словам, будут приняты меры для ужесточения контроля за доступом к точкам входа к управленческой структуре системы. Что касается самой радиационной обстановки, то она, по данным, предоставленным системой «Оникс», в норме. Все показатели ниже предельно допустимых значений в 4 раза.



– Никакой атомной промышленности или радиоактивных объектов на территории региона нет, – напомнил Олег Бочаров. – Ближайшая атомная станция находится в 100 километрах от нас, в Тверской области. Радиационный фон измеряется Ярославским ЦГМС постоянно. Показатели в норме – в районе 0,05 – 0,09 микрозиверта в час, тогда как предельно допустимая норма начинается от 0,2 микрозиверта.



Телефоны, по которым можно узнать о состоянии радиофона, а также о других показателях, – 01 и 101.



Как подчеркнула Екатерина Троицкая, ситуация не оказала негативного влияния на работу предприятий, учреждений, организаций. Произошедшее, по ее словам, дало основания более детально посмотреть на существующую систему оповещения, внести необходимые корректировки.



– Мы не ставим перед собой цели непременно найти виновного и наказать его, – добавила Екатерина Троицкая. – Произошедшее – сигнал для нас. Это повод более детально разобраться в существующих в системе недочетах и исправить их.