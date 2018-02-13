​Качество питьевой воды в селе Купанском Переславского муниципального района приведено в полное соответствие с требованиями СанПиН. Для этого большую работу провел «Ярославльводоканал».



Предприятие включилось в процесс после встречи губернатора Дмитрия Миронова с жителями района в августе прошлого года. Они рассказали главе региона о плохом качестве воды. Результаты проведенного мониторинга эту информацию подтвердили: было выявлено значительное превышение таких показателей, как содержание железа, цветность, мутность.



– В целях улучшения качества оказываемых населению Купанского услуг мы провели полную промывку сетей водоснабжения, чистку и хлорирование резервуара чистой воды, частичную замену запорной арматуры, а также ревизию и ремонт электрооборудования насосной станции 2-го подъема, – рассказал заместитель технического директора АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов. – Кроме того, силами подрядной организации проведены ремонт, чистка, замена насосов и запуск водозаборных скважин, ранее выведенных из работы, но имеющих показатели качества воды, соответствующие нормативным требованиям.



Скважины, имеющие неудовлетворительные показатели качества воды, были выведены из работы и законсервированы.



«Ярославльводоканал» стал заниматься обслуживанием сетей и сооружений в этом секторе в 19 населенных пунктах Переславского района благодаря решению о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень. Оно направлено на выполнение поручения Президента России Владимира Путина о сохранении реки Волги как уникального природного символа России и поставленной Дмитрием Мироновым задачи по обеспечению населения региона чистой водой.



Справка



С 1 января 2019 года согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на региональный уровень. Система будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом выступает рыбинский, и южный, где базовым станет «Ярославльводоканал».



В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения области – 9 муниципальных образований. С каждым из оставшихся составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну региона, а потом в опорный водоканал. Процесс планируется завершить в течение 2018 года. Параллельно ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где будут действовать водоканалы.