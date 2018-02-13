​13 февраля на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области подписан договор о передаче пяти земельных участков в селе Годеново из муниципальной собственности Ростовского МР в безвозмездное пользование Никольскому женскому монастырю.



– Наша задача – грамотно проводить работу по регулированию вопросов передачи недвижимого имущества религиозным организациям, – пояснил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В этом направлении нам удалось выстроить плотное и конструктивное взаимодействие с Московской патриархией. В январе в Ростове прошло выездное совещание по вопросу передачи муниципального недвижимого имущества Ярославской епархии Русской православной церкви. В обсуждении принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, посетивший регион с рабочим визитом.



Как рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, религиозная организация «Никольский женский монастырь Переславской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)» обратилась в департамент с просьбой о передаче ей пяти участков в селе Годеново. На заседании рабочей группы был рассмотрен проект договора безвозмездного пользования землей сроком на 10 лет. На данных участках планируется размещение сооружений религиозного назначения.



– В преддверии Великого Поста состоялось очень важное событие – подписание договора о передаче земельных участков, на которых планируется строительство миссионерского комплекса, – отметила настоятельница Никольского женского монастыря игуменья Евстолия. – Очень важно создать комфортные условия для тех, кто приезжает в обитель, чтобы прикоснуться к православной святыне – Животворящему Кресту Господню. В праздничные дни к нам прибывают более 10 тысяч паломников. Также планируется создание интерактивного музея развития христианства.