​В Ярославле проходит XIX зимний чемпионат России по теннису среди ветеранов. Он имеет статус международного.



– Ярославль получил право проведения этих соревнований в условиях большой конкуренции, – сказал заместитель директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – В нашем городе подобный престижный турнир организован впервые. Надеюсь, что в следующем году мы снова будем удостоены права проведения зимнего чемпионата России по теннису среди ветеранов. Отмечу, что с каждым сезоном ветеранское движение в российском и мировом теннисе набирает обороты. Ежегодно проводится около 300 международных турниров, в которых принимают участие более 20 тысяч игроков.



В чемпионате России участвуют более 350 теннисистов из России, Белоруссии и Казахстана. Они проведут больше тысячи поединков и определят сильнейшего среди мужчин и женщин в одиночном, парном и смешанном разрядах. Заключительная встреча состоится 19 февраля.



Ветеранские турниры проходят в разных возрастных категориях начиная с 35 лет. Максимальная разница между игроками, которые соревнуются между собой, составляет 5 лет, таким образом, формируются возрастные группы от 35+, а самая старшая возрастная категория – 85+.