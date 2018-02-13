|Уже две недели – с 1 февраля – специалисты МФЦ проводят на территории Ярославской области поквартирный обход граждан с целью информирования об услугах центров «Мои Документы» и портала госуслуг, а также мониторинга удовлетворенности получателей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
– В рамках поквартирного обхода представители МФЦ обошли уже более 210 тысяч квартир и частных домов, где более 150 тысяч человек согласились ответить на вопросы, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Напоминаю, что никаких платных услуг или заявлений при проведении обхода не оформляется.
По итогам обхода в Ярославле наибольшее количество анкет собрано во Фрунзенском и Дзержинском районах, в области лидируют Борисоглебский и Большесельский районы. Обход продлиться до 12 марта.
Все сотрудники, выполняющие поквартирный обход, обеспечены бейджами «Мои Документы». Указанные на них фамилия и имя должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель МФЦ обязан иметь при себе и предъявлять по первому требованию.
Во время общения с жителями региона представители центров «Мои Документы» также информируют их о новом сервисе, доступном в МФЦ и на портале госуслуг, – оформлении заявления о голосовании по месту пребывания. Это особенно актуально в преддверии президентских выборов, которые состоятся в стране 18 марта. Любой гражданин сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места постоянной регистрации.
Справка
Филиалы МФЦ расположены в каждом городском округе и муниципальном районе области.
С 2017 года появилась возможность экономии до 30 процентов при уплате госпошлин через портал госуслуг.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:15
14 просмотров
2018.02.14 Региону выделен третий федеральный транш на строительство моста через Которосль в Ярославле2018.02.14 В Ярославле впервые проходит зимний чемпионат России по теннису среди ветеранов2018.02.13 Пять земельных участков будут переданы Никольскому женскому монастырю 2018.02.13 Качество питьевой воды в селе Купанском Переславского района приведено в соответствие с санитарными требованиями2018.02.13 Екатерина Троицкая: «В системе оповещения о чрезвычайных ситуациях произошел технический сбой»