​Уже две недели – с 1 февраля – специалисты МФЦ проводят на территории Ярославской области поквартирный обход граждан с целью информирования об услугах центров «Мои Документы» и портала госуслуг, а также мониторинга удовлетворенности получателей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.



– В рамках поквартирного обхода представители МФЦ обошли уже более 210 тысяч квартир и частных домов, где более 150 тысяч человек согласились ответить на вопросы, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Напоминаю, что никаких платных услуг или заявлений при проведении обхода не оформляется.



По итогам обхода в Ярославле наибольшее количество анкет собрано во Фрунзенском и Дзержинском районах, в области лидируют Борисоглебский и Большесельский районы. Обход продлиться до 12 марта.



Все сотрудники, выполняющие поквартирный обход, обеспечены бейджами «Мои Документы». Указанные на них фамилия и имя должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель МФЦ обязан иметь при себе и предъявлять по первому требованию.



Во время общения с жителями региона представители центров «Мои Документы» также информируют их о новом сервисе, доступном в МФЦ и на портале госуслуг, – оформлении заявления о голосовании по месту пребывания. Это особенно актуально в преддверии президентских выборов, которые состоятся в стране 18 марта. Любой гражданин сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места постоянной регистрации.



Справка



Филиалы МФЦ расположены в каждом городском округе и муниципальном районе области.



С 2017 года появилась возможность экономии до 30 процентов при уплате госпошлин через портал госуслуг.