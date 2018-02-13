​В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Ярославской области выделен межбюджетный трансферт в размере 135 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности.



Это третий транш федеральных средств на строительство моста через Которосль в створе Комсомольской площади в Ярославле. Весной и осенью 2017 года Правительство РФ выделило региону на эти цели 250 и 200 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – 642 миллиона рублей, из них 10 процентов – софинансирование из бюджетов области и города Ярославля.



Осенью с аварийного моста были вынесены все коммуникации, а затем проведен его демонтаж. К настоящему времени завершено возведение двух береговых опор, продолжается обустройство свайных полей под вторую и третью опоры. Сейчас на объекте полным ходом идет сборка металлических конструкций нового моста.



Договоренности о ремонте важного для города транспортного объекта с федеральным центром достигнуты весной текущего года. В сентябре в ходе двусторонней встречи глава региона Дмитрий Миронов поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку проекта реконструкции моста.



Справка



Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70 процентов, отдельные конструкции – на 100 процентов. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.