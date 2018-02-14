​Жители деревни Костюшино Даниловского района приняли участие в спортивном празднике «Зимние забавы», который прошел на площадке перед местным Домом культуры. Территория отремонтирована в прошлом году в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Теперь здесь любимое место отдыха жителей деревни, – рассказала директор Дома культуры Тамара Панфилова. – Когда мы объявили о готовящемся празднике, заявки от желающих принять в нем участие буквально посыпались. У нас собрались две большие команды. Дети, родители – в спортивных соревнованиях захотели участвовать все. Время на улице пролетело незаметно. Затем все зашли погреться. В Доме культуры был накрыт чайный стол.



Территория, на которой был организован праздник, нуждалась в благоустройстве давно, поэтому жители не раздумывали, за преобразование какого пространства голосовать. Все пришедшие на собрание, которое прошло в марте 2017 года, поддержали ремонт площадки перед местным ДК.



– Целью проекта по благоустройству территорий является повышение качества жизни людей, а также создание общества активных жителей. Очень важно, что программа «Решаем вместе!» направлена именно на инициативу жителей, – отметила глава Дмитриевского сельского поселения Даниловского района Елена Норская. – Люди готовы брать на себя ответственность и следить не только за своим общедомовым имуществом, но и за благоустройством общественных территорий.



Стоимость проекта составила почти 1 миллион 200 тысяч рублей. Проведен ремонт пешеходной дорожки, демонтированы старые пешеходные плиты, уложено новое покрытие, приобретены и установлены пять уличных светильников, столько же скамеек и урн.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.