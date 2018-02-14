​В течение всей Масленичной недели в Ярославле гвардейцы «Главной Масленицы страны» несут ежедневную праздничную вахту. В 18.00 караул с песней шествует от резиденции Государыни Масленицы в Демидовский сквер, где торжественно салютует шашками и объявляет символику предстоящего праздничного дня и связанные с ним обычаи.



– Традиции гвардейского караула существуют в разных странах. Как правило, это очень красивое действо, привлекающее зрителей и дарящее массу впечатлений, – отметил генеральный директор ООО «Резиденция Государыни Главной Масленицы страны» Александр Седухин. – По нашим сведениям, в старину в Ярославле был масленичный караул, но мы не знаем, как именно он выглядел. Поэтому возрождаем эту традицию по-своему. С каждым годом элементы караула будут усложняться. Надеемся, это будет интересно ярославцам и гостям города.



В самой резиденции всю неделю горит специальный масленичный фонарь. Он сделан по спецзаказу в Великобритании. Изготовителем стала фирма, которая с 1860 года специализируется на выпуске керосиновых ламп и фонарей.



Фонарь был зажжен в день открытия масленичных гуляний и до их окончания будет стоять в притворе русской печи. В последний день праздника от огня из него будет зажжен костер, в котором по традиции сгорит чучело Масленицы. Обряд состоится на Даманском острове в воскресенье, 18 февраля.



– Фонарь хранит тепло «Главной Масленицы страны», которым мы делимся со всеми. Это символ нашего гостеприимства и новый элемент праздника, который станет еще одной доброй традицией, – отметил Александр Седухин.