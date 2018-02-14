|Региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования проводит проверку по поступившим от жителей Ярославля сообщениям о резком запахе в районе Нефтестроя.
Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков, в данный момент устанавливается возможный источник загрязнения.
По данным ЦГМС, на стационарных постах контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории Красноперекопского района превышений допустимых норм не зафиксировано.
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вчера, 16:15
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