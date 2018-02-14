​В администрации Ярославского района состоялось обсуждение проектов благоустройства семи общественных территорий Ивняковского, Заволжского и Туношенского поселений. Эти объекты набрали наибольшее количество голосов по итогам предварительного этапа отбора для включения в губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Глава района Николай Золотников, руководители муниципальных образований и представители общественных комиссий рассмотрели эскизы, которые в ближайшее время будут представлены на встречах с гражданами и доработаны с учетом их замечаний и предложений.



– После публикации дизайн-проектов на сайте губернаторского проекта «Решаем вместе!» начнется обсуждение вариантов благоустройства с жителями, – рассказал Николай Золотников. – Прошу глав поселений разработать график встреч.



Территория, ставшая лидером рейтингового голосования, которое состоится 18 марта на избирательных участках района, получит финансирование на проведение реконструкции в этом году. Остальные будут включены в перспективный план реализации программы.



– Наше поселение претендует на благоустройство двух общественных территорий, – отметила глава Ивняковского сельского поселения Ирина Цуренкова. – Это сквер у часовни в поселке Ивняки и площадь у Дома культуры в селе Сарафоново. Например, вокруг часовни хотим сделать красивые пешеходные дорожки, освещение, поставить скамейки, урны, обустроить цветники. Молодежь и представители старшего поколения активно участвовали в предварительном отборе объектов. И теперь мы приглашаем всех 18 марта сделать свой окончательный выбор. Голосовать смогут все жители старше 14 лет.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.



В 2018 году для максимального учета мнений жителей области принято решение провести всенародное голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены. В предварительном этапе приняли участие порядка 180 тысяч жителей региона. Был отобран 121 объект. Для каждого из них студенты ЯГТУ разработали эскизы реконструкции. Проекты будут обсуждаться с жителями всех муниципальных районов и городских округов.