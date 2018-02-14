​В Ростове будет реализован масштабный инвестпроект по созданию агропромышленного парка. Сегодня ходатайство о выделении земельного участка под его строительство поддержали на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– Реализация этого инвестиционного проекта позволит не только создать более 750 рабочих мест в Ростове и Ростовском муниципальном районе, но и обеспечить ярославцев качественными продуктами питания, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Кроме того, парк станет местом притяжения кадров и организаций сельскохозяйственной отрасли со всей России в одну из приоритетных отраслей экономики Ярославской области – агропромышленный комплекс.



Как сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, АО «Корпорация развития Ярославской области» обратилось с ходатайством о предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка для реализации масштабного инвестпроекта в рамках областного закона №14-з.



– Данный инвестиционный проект планируется реализовать в течение 10 лет. Его стоимость – 650 миллионов рублей, – пояснил руководитель направления по земельным вопросам АО «Корпорация развития Ярославской области» Максим Захаров. – В настоящее время ведутся переговоры о возможности размещения на территории агропромышленного парка производства консервированных овощей, плавленых сыров, выращивания овощей и их переработки, разведения рыбы ценных пород, сублимированных ягод и производства продукции из мяса кроликов.