​14 февраля в региональном Правительстве подписано соглашение, регулирующее взаимодействие между управлением Росреестра по Ярославской области и субъектами, осуществляющими муниципальный земельный контроль. Первыми, с кем было заключено соглашение, стали Ярославль, Гаврилов-Ямский, Даниловский и Ярославский муниципальные районы.



– Взаимодействие и оперативный обмен информацией в рамках этого документа повысят эффективность проведения мероприятий по государственному земельному надзору в регионе, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Это даст возможность грамотно и рационально использовать земли на территории области, что благоприятно повлияет на ее социально-экономическое развитие и формирование инвестклимата.



В 2017 году органами местного самоуправления проведено 2279 проверочных мероприятий, включая рейдовые осмотры. Охвачено 2767 земельных участков общей площадью более 16 тысяч гектаров. Выявлены нарушения в использовании 415 из них общей площадью 5052 гектара. Материалы по каждому факту направлены в органы госземнадзора.



В этом году планируется проверить 1335 земельных участков общей площадью 18734 гектара, из них 849 – сельхозназначения площадью 18578 гектаров.



Как сообщила заместитель директора областного департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, в рамках соглашения 20, 28 февраля и 2 марта будут проведены обучающие семинары «Муниципальный земельный контроль: задачи, проблемы и пути их решения». Участие в них примут представители управлений Россельхознадзора и Росреестра по Ярославской области. Будут рассмотрены проблемные моменты, возникающие в ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю, организован обмен накопленным опытом проведения проверок, обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия органов местного самоуправления с управлениями Россельхознадзора и Росреестра по Ярославской области при осуществлении государственного земельного надзора.