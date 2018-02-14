​За прошлый год через портал госуслуг в органы ЗАГС подано в 2,5 раза больше заявлений, чем за предыдущий. Половина из них – на регистрацию брака.



– Электронный способ получения государственных услуг на сегодняшний день является наиболее удобным и популярным, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Портал госуслуг не только значительно упрощает взаимодействие с органами ЗАГС, но и дает возможность гражданам получать информацию о ходе обработки их заявлений на каждом этапе.



Заявление, поданное через единый портал государственных и муниципальных услуг, имеет такую же юридическую силу, как и поданное лично на бумаге. При этом гражданин экономит не только время, но и деньги: при уплате госпошлины безналичным способом через портал госуслуг предоставляется скидка 30 процентов. Например, за государственную регистрацию брака необходимо заплатить только 245 рублей вместо 350.



На портале госуслуг сейчас можно подать заявление на регистрацию брака в отдел ЗАГС города Ярославля на дату до 1 октября этого года. При личном обращении необходимо сначала предварительно записаться на выбранную дату регистрации, затем снова прийти в ЗАГС за месяц до нее для подачи заявления.



– Активнее портал госуслуг стал использоваться гражданами и для подачи заявлений на регистрацию рождения ребенка – это около трети всех поданных заявлений, – сообщила начальник управления записи актов гражданского состояния Правительства Ярославской области Ирина Колобова. – С начала этого года через портал госуслуг в органы ЗАГС жители области подали 399 заявлений.



Справка



Для получения государственных и муниципальных услуг через портал госуслуг необходимо пройти регистрацию. Подтвердить свою учетную запись можно в специальных пунктах подтверждения, список которых представлен на ресурсе.



На портале госуслуг уже зарегистрированы более 500 тысяч жителей Ярославской области.