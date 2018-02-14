​14 февраля глава региона Дмитрий Миронов принял участие в совещании по вопросам защиты прав участников долевого строительства, которое провел в Москве полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев.



– Вы знаете, что в сфере защиты прав обманутых дольщиков есть ряд поручений Президента России Владимира Путина, – сказал Алексей Гордеев. – В частности, глава государства не раз говорил о необходимости более оперативного согласования строительства с различными федеральными министерствами и ведомствами. Речь идет о домах, которые уже готовы, но из-за бюрократических проволочек остаются незаселенными. Перед этим совещанием я лично выезжал на такие объекты, видел все своими глазами. Необходимо проанализировать ситуацию и не допускать подобных проблем впредь. Решение этих вопросов мы будем держать на постоянном контроле.



Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, который также присутствовал на совещании, подчеркнул, что к решению проблемы регионы должны подходить индивидуально, учитывая особенности своих территорий и каждого конкретного случая в отдельности:



– Никакого универсального решения по достройке проблемных объектов нет и быть не может. У каждого дома своя история. Где-то застройщик все бросил и сбежал, где-то к проблеме привел неправильный экономический расчет и так далее. А потому подход к каждому конкретному случаю должен быть индивидуальным. Поработать над увеличением темпов строительства или применить прямую бюджетную поддержку – существуют разные способы решения вопросов.



Как отметил в своем докладе Дмитрий Миронов, решение проблем обманутых дольщиков – сегодня один из приоритетов работы Правительства области. Он рассказал, что ревизия в этой сфере была проведена сразу же по завершении формирования новой управленческой команды. Положение дел в этой сфере оказалось значительно хуже, чем сведения официальной статистики. Если до проверки в регионе были учтены 19 проблемных жилых домов, то после уже 46.



– Новым составом Правительства области немедленно был принят ряд соответствующих мер, – сообщил Дмитрий Миронов. – В результате за прошлый год было введено в эксплуатацию 16 домов, в долгожданные квартиры въехали более 1200 участников долевого строительства. Сегодня полностью решена проблема обманутых дольщиков в Тутаеве. До середины марта будет введен в эксплуатацию жилой долгострой в Рыбинске. В итоге во втором по значению городе области проблема обманутых дольщиков также будет решена. Активная работа в этом направлении ведется и в самом Ярославле. В следующем месяце здесь будет сдан еще один проблемный дом. Всего в течение 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 13 жилых домов и решить проблему 889 участников долевого строительства.



В настоящее время с привлечением денежных средств участников долевого строительства в Ярославской области строится 324 объекта. 20 жилых домов признаны проблемными. В отношении каждого из них реализуется индивидуальный механизм завершения строительства.



Губернатор рассказал, что в регионе принят закон, предусматривающий предоставление инвесторам, завершающим строительство проблемных жилых домов, земельных участков в аренду без проведения торгов. Ведется активная работа по поиску компаний, готовых работать на таких условиях, для всех долгостроев. Правительство области постоянно взаимодействует с правоохранительными органами. Возбуждено 10 уголовных дел в отношении противоправной деятельности недобросовестных застройщиков.



Алексей Гордеев высоко оценил работу Правительства Ярославского региона по решению проблем обманутых дольщиков.



– Ярославская область – регион крупный, промышленный, инвестиционно привлекательный. В неплохом состоянии находится деловой климат. Для нас очевидно, что руководство региона держит под контролем все вопросы, связанные с социально-экономическим состоянием области, – сказал он.