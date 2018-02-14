​14 февраля прошла очередная проверка хода реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Петра и Павла, 1736 – 1744 годы». Он один из девяти, работы на которых в регионе в 2017 году осуществлялись по федеральной целевой программе «Культура России». В рамках контракта проведена реставрация 1-го этажа, включая кирпичную кладку, штукатурные и малярные работы, а также 2-го этажа, в том числе чердачных перекрытий, падуги. Проводится реставрация лепного декора, живописи, стропильной системы и кровли.



По мнению главного архитектора ООО «АК-Проект» Александра Колесникова, осуществляющего авторский надзор, работы идут согласно графику и без нарушений.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов, в 2018 году реставрация храма будет продолжена. В Министерство культуры РФ направлена заявка на финансирование проектных и ремонтно-реставрационных работ в объеме более 68 миллионов рублей.



– В этом году мы планируем получить от Министерства культуры РФ на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в регионе более 312 миллионов рублей, – сказал Роман Колесов. – Подтверждение финансирования из федерального бюджета будет получено в начале марта. Запланированы работы на девяти объектах, в числе которых наряду с храмом Петра и Павла церковь Рождества в Рождественском монастыре и Успенский собор ансамбля Ростовского кремля, а также церковь Иоанна Златоуста в Ярославле.



Роман Колесов отметил, что в регионе за последний год в три раза удалось увеличить объемы проведенных работ по федеральной целевой программе «Культура России». В ее рамках в прошлом году в четыре раза выросло финансирование деятельности по сохранению памятников. Выделенные средства – 220 миллионов рублей – позволили провести ремонтно-реставрационные работы на девяти объектах культурного наследия. Контроль за процессом шел на всех этапах. Эффективность надзорных мероприятий также увеличилась – в 1,3 раза.