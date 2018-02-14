​14 февраля подписаны соглашения о подключении к интерактивному порталу «Решаем вместе!» Пошехонского, Первомайского, Любимского и Даниловского районов. Ранее ресурс, работающий с октября прошлого года, уже начал действовать в шести муниципальных образованиях, в числе которых Ярославль, Рыбинск, Ярославский район.



Как сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, до конца марта порталом «Решаем вместе!» смогут пользоваться все жители региона.



– Это уникальный проект, разработанный по поручению губернатора Дмитрия Миронова, для улучшения качества жизни в Ярославской области, – отметила Екатерина Троицкая. – Зарегистрировавшись на сайте, пользователи могут контролировать состояние инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, а также благоустройство территорий и многое другое. До конца марта интерактивный портал «Решаем вместе!» придет во все муниципальные районы и городские округа.



Интернет-ресурс является одноименным продолжением губернаторского проекта, направленного на выполнение поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным задачи по формированию комфортной городской среды.



В соответствии с графиком до конца марта к ресурсу подключатся Ростов, Углич, а также Переславский, Гаврилов-Ямский, Некрасовский, Борисоглебский, Рыбинский, Мышкинский, Брейтовский и Некоузский районы.



– Технически портал постоянно в работе, мы совершенствуемся. Все предложения по развитию ресурса от жителей учитываются, – подчеркнул директор департамента информатизации и связи области Михаил Городилов.



На портал «Решаем вместе!» можно обратиться по вопросам, касающимся ЖКХ, автомобильных дорог, безопасности, дворов и придомовых территорий, медицины, МФЦ, транспорта. Поступившие сообщения направляются ответственным службам, которые в течение 10 рабочих дней должны устранить проблему.



– Работа портала – дело очень хорошее и нужное, – подчеркнула глава Первомайского района Инна Голядкина. – И главное здесь – оперативность в решении поставленных жителями региона проблем и вопросов. Первомайцам необходимо зарегистрироваться на портале, чтобы иметь исключительную возможность задать действительно волнующий и актуальный вопрос напрямую тем, кто может грамотно его решить.