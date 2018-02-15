15 – 16 февраля делегация Ярославской области работает на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Возглавляет ее губернатор Дмитрий Миронов. В мероприятии также участвует председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.



В рамках форума предполагается подписание соглашений с партнерами Ярославской области, запланирован ряд переговоров с российскими и зарубежными компаниями.



– Форум в Сочи – это стратегическая площадка, где Ярославская область обозначит перспективные направления сотрудничества с российскими и иностранными инвесторами, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



Губернатор напомнил, что развитие экономики региона – важная часть стратегии «10 точек роста».



– Мы нацелены на продолжение развития сотрудничества с крупными госкорпорациями и продвижение ярославских предприятий на федеральном уровне, что должно придать импульс региональной промышленности и нарастить ее инвестиционный потенциал, – отметил Дмитрий Миронов.



Другим важным направлением экономического развития является реализация государственной политики «Национальная технологическая инициатива». В этом направлении ведется поступательная работа с Агентством стратегических инициатив. При поддержке АСИ Ярославская область планирует приумножить свои возможности в реализации инновационных стартап-проектов, доводя их до реального воплощения.



Развитие межрегиональных связей позволит Ярославской области вывести промышленность на новый уровень, упрочить связи с другими субъектами РФ, например с Республикой Крым.