​Углич войдет в официальный список городов Золотого кольца России. Это решение принято Министерством культуры Российской Федерации по итогам заседания совета национального туристического проекта «Золотое кольцо России».



Предпосылкой к этому стал Форум малых городов России в Коломне 17 января, где Президент РФ Владимир Путин предложил включить Углич в состав маршрута. Тогда свой доклад главе государства представила глава городского поселения Углич Светлана Ставицкая.



– Уверен, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития, – прокомментировал значимость события губернатор Дмитрий Миронов.



До сих пор в маршрут официально входили лишь три города Ярославской области: Ростов, Переславль-Залесский и Ярославль. Как ранее сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский, в ходе развития проекта в маршрут Золотое кольцо России будет включаться не более одного нового города в год. Помимо Углича заявки на внесение в список подали Тула, Боровск, Таруса, Калуга.



Министерство культуры РФ разработало ряд требований, которые должен соблюсти претендент на включение в проект: они касаются историко-культурной, рекреационно-развлекательной, инфраструктурной, туристско-информационной и транспортно-логистической составляющих. Город-претендент должен быть основан не позднее XV века, иметь не менее 10 объектов показа, сохранившуюся историческую архитектурно-планировочную городскую среду, не менее 15 объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии. Имеет значение также благоустроенность города (пешеходные зоны, озеленение, освещение основных объектов культурного наследия), наличие парков, рекреационных маршрутов, театров и кинозалов.



Углич – город с населением 32 тысячи человек – принимает более 400 тысяч туристов в год. В среднем на одного жителя приходится 12 туристов. Основанный в первой половине Х века, сейчас древний Углич представляет собой классический образец волжского провинциального города с кремлем и набережной. Историческая зона города компактно расположена в радиусе 1,5 – 2 километра. В Угличе более 30 объектов показа, комфортные и благоустроенные прогулочные зоны, гостиницы мировых стандартов (уровень «три звезды»), не менее 20 предприятий общественного питания, активный туристический информационный центр с многоязыковой поддержкой.



Основные объекты показа находятся в пешей доступности от центра города, также как и основная часть туристической инфраструктуры и автовокзал. Углич обладает развитой транспортной инфраструктурой. Здесь есть железнодорожная станция, автовокзал и порт (ежегодно в Угличе причаливает около тысячи круизных теплоходов).



Углич был признан лучшим малым городом России и получил грант на благоустройство исторического центра. Здесь зарегистрирована дирекция Ассоциации малых туристских городов, ежегодно проходит фестиваль малых городов. В целом ежегодно город проводит не менее 20 туристических мероприятий, среди которых фестивали «Фотопарад», «Зимние забавы в Угличе», отмеченные во всероссийских рейтингах турсобытий.