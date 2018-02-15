​Ярославская область участвует в конкурсном отборе АО «Корпорация МСП» с проектом создания Региональной лизинговой компании. В случае победы в конкурсе регион получит новую структуру поддержки бизнеса.



Уставный капитал Региональной лизинговой компании составит 2 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда – взнос АО «Корпорация МСП», 500 миллионов – средства регионального бюджета.



Организация рассчитана на работу с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, которые смогут на льготных условиях приобрести в лизинг промышленное и высокотехнологичное оборудование, а также оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга – 15 процентов. Такие условия позволят предпринимателям региона последовательно модернизировать производственные фонды.



– Создание лизинговой компании – это еще одна серьезная мера поддержки ярославских предприятий, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Очень важно, что проект поддержан на уровне Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.



7 февраля в рамках выездной сессии корпорации в Ярославле генеральный директор организации Александр Браверман высоко оценил работу региона по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.



Всего при участии АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» в 2018 году в России будут созданы две такие организации, еще две были созданы в прошлом году. При этом ярославская Региональная лизинговая компания станет единственной в ЦФО. Планируется, что воспользоваться ее услугами ярославские предприниматели смогут уже во втором полугодии 2018 года.