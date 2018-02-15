​В Ярославле в поддержку территории на улице Труфанова, у школы №27, прошедшей предварительный отбор в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», состоялся детский праздник «Ярославль, выходи гулять!». В мероприятии приняли участие ученики и педагоги.



Жители района предлагают здесь на месте пустыря создать современный многофункциональный спортивный комплекс с тренажерами и футбольным полем. Кроме этого объекта в Дзержинском районе на благоустройство в этом году по итогам предварительного отбора также претендуют Павловская роща и парк 30-летия Победы.



– Все зависит от жителей нашего района, – сказал депутат Ярославской областной Думы Николай Александрычев. – Если примем консолидированное решение и 18 марта проголосуем за одну из этих территорий, то она получит деньги на благоустройство и наш район станет еще лучше.



По итогам предварительного опроса территория у школы №27 заняла третье место в Дзержинском районе. Она набрала 13 процентов голосов. Этот пришкольный участок выбрали более двух с половиной тысяч человек.



– Я сотрудничаю с этой школой уже несколько депутатских созывов и считаю, что она должна иметь современную спортивную площадку. Проект «Решаем вместе!» – это хороший шанс благоустроить школьную территорию, – сказал депутат муниципалитета города Ярославля Владимир Молодкин.



Всего в Ярославле на благоустройство по проекту «Решаем вместе!» претендуют 18 общественных территорий: парки, скверы, зоны отдыха. 18 марта ярославцы смогут проголосовать за ту, проведение реконструкции которой считают первоочередной.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.