​Жители дома №30 по проспекту Революции в Рыбинске устроили масленичные гулянья в своем дворе, благоустроенном в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Жители нашего и соседних домов встретились на этом веселом празднике. И сплотились мы все благодаря программе «Решаем вместе!», благодаря тому, что благоустроили этот двор, – рассказала жительница Рыбинска Тамара Груничева. – Замечательно, что такая программа работает, что жители могут принять в ней активное участие, а потом проводить общие праздники.



В рамках благоустройства двора заменено асфальтобетонное покрытие проезда, обустроены парковочные места, тротуары. Общая стоимость работ составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Жители многоквартирного дома приняли непосредственное участие в благоустройстве двора и высадили кустарники.



– После благоустройства во дворе появилась территория, где удобно проводить различные мероприятия, – рассказала главный специалист отдела по молодежной политике администрации Рыбинска Анна Смирнова. – И мы будем продолжать выходить с праздниками и спортивными мероприятиями именно на благоустроенные территории, поскольку они становятся центром притяжения для жителей не только одного двора, но и порой всего микрорайона.



Этот двор стал одним из 12 объектов Рыбинска, вошедших в проект «Решаем вместе!» в прошлом году. Работа инициирована губернатором Дмитрием Мироновым и направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.



Сейчас проект продолжается. В Рыбинске по итогам предварительного отбора в этом году выбрано 16 городских территорий для благоустройства, в регионе в целом – 121. Для каждой из них будет сделан эскиз предстоящей реконструкции. Он будет обсуждаться с общественностью, и граждане смогут внести свои предложения и коррективы.



Объекты-победители будут определены путем общенародного голосования, которое пройдет 18 марта на избирательных участках региона. Участие могут принять все, кому исполнилось 14 лет.