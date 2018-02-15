​15 февраля в Москве в храме Христа Спасителя состоялся первый Большой круг российского казачества, в котором приняли участие представители Ярославского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска. Идею проведения мероприятия поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.



Большой круг российского казачества собрал более полутора тысяч человек из 80 регионов страны. Это представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии Российской Федерации, молодежных казачьих организаций, а также представители Русской православной церкви.



Открылось мероприятие праздничным богослужением, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



На Большом круге обсудили ход реализации стратегии государственной политики в отношении казачества, взаимодействие Русской православной церкви с российским казачеством, а также вопросы консолидации российского казачества.



Организаторы мероприятия – совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Федеральное агентство по делам национальностей, синодальный комитет Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством при поддержке Правительства Москвы.



На территории Ярославской области действует 18 казачьих обществ общей численностью 461 человек. 11 казачьих обществ входит в состав Ярославского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Численность членов Ярославского отдельского казачьего общества составляет 438 человек.