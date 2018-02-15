​В областном центре на Воинском мемориальном кладбище прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества, и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, силовых структур, молодежных патриотических движений, ветераны, родители и друзья погибших героев.



– Ветеранское движение сейчас переживает непростые времена. Наступает период смены поколений. Очень важно, чтобы мы, воины ОКСВ в Афганистане, бережно приняли и пронесли с честью тот ветеранский огонь, который нам передают участники Великой Отечественной войны, – сказал на митинге руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков. – Я могу перечислить поименно всех, кто сегодня в строю, на митинге. Эти люди не стоят в стороне, они общаются с молодежью в военно-патриотических клубах, в колледжах, в вузах. Большое спасибо вам, ребята, что свой ветеранский долг вы выполняете с честью.