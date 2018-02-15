​15 февраля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» сочинского инвестиционного форума. С докладом о перспективных направлениях в инвестиционной деятельности и ее инструментах на мероприятии выступил председатель российского Правительства Дмитрий Медведев.



– Нашей стране нужны современная высокотехнологичная медицина и образование. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, в строительство качественных дорог и мостов, энергосетей, коммуникаций – того скелета, на котором вырастают «мышцы» экономики, современные производственные мощности, – сказал Дмитрий Медведев. – В любом регионе, в любом городе могут быть созданы все возможности. Надо только найти ключ к их развитию, то есть перспективную специализацию, если хотите, «лицо». Как это сделано в Великом Устюге, Мышкине, где вокруг одной-двух точек крутится весь малый и средний бизнес.



Правительство Ярославской области уделяет большое внимание созданию условий для успешного развития предпринимательской деятельности, модернизации существующих проектов и запуска новых. За последний год регион улучшил свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ, заняв 25-е место.



– Экономика будет развиваться только там, где для инвесторов создаются понятные правила игры, – отметил Дмитрий Миронов по итогам заседания. – В Ярославской области в этом направлении идет большая работа. Мы создали «зеленый коридор» для инвесторов и улучшили показатели региона в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Многое сделано для улучшения условий ведения бизнеса. Статистика это подтверждает: по количеству малых и средних предприятий мы занимаем второе место в ЦФО. В целом в 2017 году Ярославская область подписала 41 инвестиционное соглашение с объемом инвестиций 89 миллиардов рублей. И эту работу мы продолжаем в Сочи.



В трех малых городах Ярославской области – Тутаеве, Гаврилов-Яме и Ростове – создаются территории опережающего социально-экономического развития. Как сообщил Дмитрий Миронов, уже заключено 14 соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР на сумму около 8 миллиардов рублей. В результате выполнения этих договоренностей будет создано 1700 рабочих мест.



Кроме того, для инвесторов доступно более 150 гектаров земли в промышленных парках области. В ближайшие три года еще 350 гектаров и более 55 тысяч квадратных метров цехов будет готово и оснащено необходимой инфраструктурой. Резидентам парков предоставляются государственная поддержка в форме налоговых льгот, возможности строительства инфраструктуры и получения льготного финансирования.



Фото: http://government.ru/news/31389/