​Ярославский моторный завод стал победителем национального ежегодного конкурса за вклад в социально-экономическое развитие страны «Премия развития». ПАО «Автодизель» заняло первое место в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности».



Церемония награждения прошла сегодня в Сочи в рамках XVII Российского инвестиционного форума. Победителей и призеров поздравил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, а также председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Сергей Горьков.



На конкурс был представлен проект по созданию и организации производства нового семейства двигателей ЯМЗ-530 с мощностным диапазоном 100 – 315 л. с. Общая стоимость проекта – 10,3 миллиарда рублей.



Премию получил директор дивизиона «Силовые агрегаты» ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» Константин Рухани.



– Прежде всего хочется вспомнить, как был дан старт этому проекту. Это было по-настоящему знаменательное событие. Ведь жизнь ему дал Президент России Владимир Путин. Именно он поддержал наше начинание и выступил гарантом его востребованности в будущем, – сказал Константин Рухани. – Мы создали один из самых современных двигателей. Сейчас производим порядка 200 его модификаций. Они применяются в разных отраслях нашей экономики: автомобилестроении, железнодорожной и сельхозсферах и так далее. Завод сегодня работает семь дней в неделю в три смены. У нас много планов, связанных с развитием модельного ряда. Мы готовим новый продукт «Евро-6». Уже в 2019 году выйдем на его производство.



«Премия развития» – это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году для стимулирования инвестиционной деятельности и формирования привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России.



Стратегическая цель конкурса – комплексная модернизация и реновация отечественной экономики и устойчивое социально-экономическое развитие России.



Ежегодно определяются лучшие в инфраструктурных и экспортных проектах, отраслях промышленности, цифровой экономике и инновационных стартапах.