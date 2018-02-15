​15 февраля на Российском инвестиционном форуме – 2018 в Сочи подписан меморандум о взаимодействии между Правительством Ярославской области, госкорпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Трехсторонний документ завизировали губернатор Дмитрий Миронов, председатель ВЭБ Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.



– Внешэкономбанк – один из наших стратегических партнеров. Уже не первый год он оказывает серьезную поддержку многим проектам на территории Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов. – Сейчас на базе ВЭБ создана «Фабрика проектного финансирования». Она дает возможность привлекать долгосрочное финансирование в прорывные региональные проекты. Речь идет о займах на 10 – 15 лет. Отбор проектов ВЭБ будет вести совместно с Агентством стратегических инициатив, с которым мы также плотно сотрудничаем. А подписанный сегодня меморандум позволит еще сильнее укрепить наши отношения.



Меморандум предполагает сотрудничество в решении главных задач социально-экономического развития Ярославской области, а также в реализации приоритетных региональных и межрегиональных проектов, которые обеспечат благоприятный инвестклимат на территории.



– Сегодня у нас три совместных проекта, – сообщил Сергей Горьков. – Принято решение о завершении строительства парогазовой теплоэлектростанции под Тутаевом. Ее запуск очень важен для Ярославской области. Весной откроем курортный комплекс «Золотое кольцо» под Переславлем-Залесским. И мы будем заниматься проектом по производству высококачественного молока в Вощажникове. Мы не только спасаем этот проект, но и добавляем в него существенные инвестиции. Все это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников ВЭБ и Правительства региона. Быстро найдены правильные решения о взаимодействии. Я уверен, что сотрудничество с Ярославской областью продолжится и будут достигнуты очень серьезные результаты.



Кроме того, стороны договорились оказывать содействие институту региональных менеджеров Внешэкономбанка, сотрудники которого будут искать проекты, соответствующие стратегическим приоритетам ВЭБ.



Справка



Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» работает для повышения конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности.



Внешэкономбанк не является коммерческим банком, его деятельность регулируется специальным законом №82-ФЗ «О банке развития», вступившим в силу 4 июня 2007 года.



ВЭБ не конкурирует с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проектах, которые не могут получить финансирование частных инвесторов. Согласно меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанк предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая стоимость – более 2 миллиардов рублей.



Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) – российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года.