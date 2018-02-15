​17 и 18 февраля фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне» пройдет уже не на одной, а сразу на двух площадках: на Первомайском бульваре и в Ярославском музее-заповеднике. В субботу в 11 утра здесь начнется конкурс граффити-художников, который продлится два дня. Воплотить свои творческие идеи профессионалы уличной живописи смогут в арт-объектах, выполненных в форме блинов диаметром 1,5 метра. Кроме того, организаторы предоставят фигуры медведей, оленей и овец, расписать которые сможет любой желающий.



В субботу и воскресенье мастер-классы для гостей фестиваля уличного искусства «Раскрась город к весне» проведет профессиональная художница Мария Рутберг. 17 февраля с 11 до 12 часов она будет расписывать деревянный арт-объект на Первомайском бульваре, а 18 февраля в это же время – в Ярославском музее-заповеднике.



Оба дня с 11 до 12 часов на Первомайском бульваре и в Ярославском музее-заповеднике детей будут учить раскрашивать деревянные блинчики. Волонтеры покажут начинающим художникам, как пользоваться баллончиками с краской, и помогут украсить работу надписью «Яркая Масленица». А с 12 до 16 часов главными объектами для творчества на обеих площадках станут большие, объемные медведи. Всего установят три таких арт-объекта. С одним будут работать профессиональные художники, со вторым – студенты училища культуры, с третьим – любители граффити.



Курирует фестиваль уличного искусства академик Российской академии художеств, ученый секретарь научно-организационного управления по координации программ фундаментальных научных исследований и инновационных проектов РАХ, кандидат искусствоведения Надежда Мухина.



– В Российской академии художеств постоянно проводятся выставки молодых художников, – сказала Надежда Мухина. – Мне приятно, что в Ярославле в рамках программы масленичных гуляний проходит фестиваль уличного искусства, в котором принимает участие много молодежи. Видно, насколько разные мотивы используют художники. Я считаю, что идея переосмыслить на фестивале традиционное русское искусство очень интересна. Чем больше людей будет заниматься творчеством, тем гармоничнее будет мир вокруг нас.



Два дня жюри фестиваля уличного искусства будет следить за процессом, а 18 февраля, в день закрытия «Главной Масленицы страны», назовет лучших граффити-художников и вручит им награды.