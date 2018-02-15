​Улучшение качества услуг почтовой связи в сельской местности и отдаленных населенных пунктах региона – одна из основных задач, обозначенных в двустороннем соглашении между Правительством Ярославской области и Почтой России. Документ в рамках Российского инвестфорума в Сочи 15 февраля подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор федерального почтового оператора Николай Подгузов.



Дмитрий Миронов отметил, что очень часто на встречах во время его рабочих поездок по региону жители поднимают вопросы о работе Почты России.



– Сейчас наша общая задача – повысить качество работы Почты России на территории Ярославской области, в том числе в сельской местности, – подчеркнул губернатор. – Надо активнее использовать современные информационные технологии предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, сегодня остро ощущается нехватка почтовых отделений не только в отдаленных уголках региона, но и в новых микрорайонах Ярославля. Этот вопрос мы также обсудили с Николаем Подгузовым. Уже в ближайшее время мы планируем открыть в городе три новых отделения Почты России.



Одним из важных направлений соглашения является решение проблем обеспечения функционирования убыточных отделений почтовой связи, имеющих высокую социальную значимость, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, сельской местности.



– Нам очень важно, чтобы жители региона могли пользоваться теми услугами, которые мы предоставляем: получали пенсию, вносили коммунальные платежи, имели возможность отправить посылки, получить письма, – сказал Николай Подгузов. – В рамках соглашения мы планируем еще больше расширить взаимодействие с Ярославской областью. Больше всего нас беспокоят качество услуг, состояние отделений почтовой связи. Такие первоочередные задачи мы могли бы решить вместе.