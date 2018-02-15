​15 февраля губернатор Дмитрий Миронов провел переговоры с руководством компании «Сименс». Стороны обсудили перспективы сотрудничества сразу в нескольких направлениях: промышленном, транспортном, энергетическом и ряде других. Встреча с участием президента «Сименс АГ» в России Дитриха Меллера, вице-президента ООО «Сименс» Сергея Крылова, а также председателя Правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко прошла на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



– Компания «Сименс» – мировой лидер в сфере электроники и электротехники. Мы, безусловно, заинтересованы в развитии отношений с таким серьезным партнером, – сказал Дмитрий Миронов. – Это наша первая встреча. В ходе беседы мы обсудили возможности реализации совместных проектов по модернизации электроэнергетики и транспорта региона, лизинга строительного и энергетического оборудования, расширения сотрудничества с представителями бизнеса Ярославской области, которые стремятся стать поставщиками крупных предприятий.



Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся размещения на территории региона производства электрооборудования среднего и низкого напряжения, а также частотных преобразователей. При этом планируется использовать компетенции местных производителей.



Дмитрий Миронов выразил надежду, что встреча станет началом длительного плодотворного сотрудничества. Губернатор отметил, что Правительство области видит также большие перспективы сотрудничества в сфере трансфера технологий для отрасли железнодорожного транспорта и расширении производства комплектующих.