​Развитие межрегионального сотрудничества и деловых отношений финских компаний с предприятиями Ярославской области стали темой форума, организованного Финско-Российской торговой палатой совместно с посольством Финляндии при поддержке Правительства региона. В мероприятии приняли участие представители инвестиционного блока регионального Правительства, Ярославской торгово-промышленной палаты, региональных предприятий и финских компаний.



– Ярославская область является промышленно развитым регионом, а по итогам 2017 года индекс промышленного производства вывел область на первое место по показателю среди регионов ЦФО и составил 113,6 процента, – отметил первый заместитель директора регионального департамента инвестиций и промышленности Александр Ермолов. – Большим преимуществом является экспортная ориентированность нашей области. Сегодняшнее мероприятие еще раз подтверждает нашу готовность развивать имеющееся межрегиональное сотрудничество и увеличивать товарооборот, который динамично растет.



В 2017 году объем товарооборота составил 33,6 миллиона долларов США. Основными видами экспортируемых товаров являются нефтепродукты, технический углерод, лесоматериалы. Лидерами среди региональных компаний-экспортеров выступают АО «Ярославский технический углерод», АО «Кордиант» и АО «Русская механика».



Представитель посольства Финляндии в России отметил, что продукция финских компаний является конкурентоспособной на глобальном рынке, а сотрудничество двух стран – взаимовыгодным.



В рамках форума представители финского бизнеса презентовали свою продукцию и услуги. Компании «Kauko International», «Kometos», «Satel» и «MSK» представили широкой аудитории преимущества оборудования для промышленных производств. Гости делового форума оценили опыт финских компаний в сферах проектирования и строительства, предоставления услуг по обслуживанию промышленных объектов, разработке инфраструктурных IT-проектов и HR-услуг.



Продолжением форума стали В2В-встречи представителей финских компаний с бизнес-сообществом области. Сотрудники региональной Корпорации развития презентовали инвестиционный потенциал Ярославии и обсудили с финнами возможные направления взаимодействия.