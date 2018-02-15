​За две недели на интерактивный портал «Решаем вместе!» поступило около 200 сообщений, связанных с сезонными проблемами: некачественной уборкой территорий после обильных снегопадов и свисающими с крыш сосульками.



Сегодня директор департамента информатизации и связи области Михаил Городилов для проверки отработки обращений проинспектировал проспект Толбухина и улицу Рыбинскую в Ярославле – один из горожан направил на ресурс просьбу почистить кровли домов от снега и сосулек.



– Интерактивный портал «Решаем вместе!» был создан по поручению губернатора Дмитрия Миронова и является уникальным, так как позволяет в оперативном порядке устранять проблемы граждан в нескольких сферах жизни, – отметил Михаил Городилов. – Мы контролирует сроки и качество отработки сообщений, которые поступили через ресурс.



За две недели на портал пришло 40 сообщений, касающихся нависших сосулек, 80 – по нарушениям правил уборки проезжей территории и 66 – дворовой.



– Оставил заявку на портале «Решаем вместе!» по поводу уборки сосулек и снега с крыш своего и соседнего домов, – рассказал ярославец Анатолий Кмитович. – Видим, что убрали и снег, и лед. Теперь можно жить спокойно. Между заявкой и решением проблемы прошло пять дней.



На сегодня через портал уже отправлено более 1700 сообщений, на нем зарегистрированы две тысячи пользователей и больше 20 тысяч посещений.



Справка



Интерактивный портал «Решаем вместе!» – это одноименное продолжение губернаторского проекта по инициативному бюджетированию. По семи категориям и 23 тематикам можно написать сообщение, предложение или благодарность. В течение 10 рабочих дней профильный орган власти отрабатывает проблему и присылает официальный ответ.