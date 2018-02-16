​Подписанное на Российском инвестфоруме в Сочи соглашение между Ярославской областью и Республикой Ингушетией станет началом плодотворного сотрудничества сторон. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миронов.



– Мы с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым неоднократно обсуждали перспективные направления сотрудничества, – сказал Дмитрий Миронов. – В первую очередь это туризм, культура, развитие транспортного сообщения между Ярославской областью и республиками Северного Кавказа. Также важна работа по расширению деловых контактов, обмену опытом между предпринимателями, реализации совместных инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота между нашими регионами. Сейчас, к сожалению, он крайне мал. Подписание сегодняшнего соглашения – это первый шаг к дальнейшей совместной работе.



Межрегиональные связи Ярославской области и Республики Ингушетии осуществляются на основании договора от 1998 года. По инициативе главы республики было подготовлено новое соглашение. Оно направлено на дальнейшее укрепление и систематизацию межрегиональных связей.



– Я по приглашению Дмитрия Миронова в прошлом году побывал в Ярославской области, приезжал на День города Рыбинска, – сказал Юнус-Бек Евкуров. – Нам удалось обсудить ряд перспективных направлений для сотрудничества. На самом деле у наших регионов может быть много точек соприкосновения, в частности, в промышленной сфере, а также в малом и среднем бизнесе. Уверен, сегодняшнее соглашение поможет укрепить взаимодействие. И, конечно, приглашаю ярославцев приехать в нашу республику. В свою очередь, обещаю рекомендовать и своим землякам посетить ваш замечательный регион.