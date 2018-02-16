​Во исполнение указа губернатора Дмитрия Миронова полномочия лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами региона переданы в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Ранее они были возложены на региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.



Уже состоялось первое заседание в новом составе, в который вошли представители общественных организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления, депутаты Ярославской областной Думы, члены Общественной палаты региона, уполномоченный по защите прав предпринимателей.



– Управляющие организации не должны забывать, что они выбраны жильцами, и в случае если граждане не удовлетворены качеством их работы, на рынке оказания услуг по управлению многоквартирными домами всегда есть выбор, – подчеркнула директор департамента госжилнадзора, главный государственный жилищный инспектор Ярославской области Елена Скоробогатова. – Управляющим организациям надо помнить, что лицензия – это не индульгенция, необходимо качественно выполнять взятые на себя обязательства, создавая здоровую конкуренцию в данной сфере.



Итоги заседаний лицензионной комиссии по принятым решениям можно увидеть на официальной странице областного департамента государственного жилищного надзора в разделе «Лицензирование деятельности управляющих компаний» по окончании проведения законодательно установленных процедур.