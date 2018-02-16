​15 февраля 50 вновь избранных членов Общественной палаты Ярославской области четвертого созыва (2018 – 2021 годов) голосованием определили кандидатуры оставшихся 25 членов палаты – представителей общественных объединений районного или городского уровня.



В результате рейтингового голосования из 26 подавших заявки кандидатов были избраны 25 человек. Таким образом, Общественная палата сформирована в полном составе, ее первое заседание пройдет в течение 10 дней со дня прекращения полномочий нынешнего созыва, то есть в период с 25 февраля по 6 марта текущего года.



Напомним, что на основании принятого в 2017 году нового регионального закона «Об организации и деятельности Общественной палаты Ярославской области» был применен новый порядок ее формирования: всех кандидатов в состав палаты выдвигали некоммерческие организации. 25 человек из числа представителей структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений утвердил губернатор области, еще 25 – из числа некоммерческих организаций и региональных общественных объединений – Ярославская областная Дума.