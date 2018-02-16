​15 февраля по всей стране прошел марафон открытий шахматных гостиных в детских технопарках «Кванториум», федеральная сеть которых создается по инициативе Президента России Владимира Путина. В числе других регионов в мероприятии приняла участие Ярославская область.



В этот день в детском технопарке «Кванториум» в Рыбинске состоялось праздничное мероприятие. Для ребят были организованы интеллектуальная игра и шахматный турнир. Соревнованием руководил директор рыбинской спортивной школы №5 по шахматам, судья всероссийской категории, двукратный чемпион Рыбинска по шахматам Вячеслав Тачалов. В завершение праздника победители получили награды.



Шахматные гостиные для школьников откроются в 36 регионах. Соответствующее соглашение между Минобрнауки, Фондом новых форм развития образования и профессиональным шахматным клубом «ПрофЧессКлаб» вчера подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.



Шахматная гостиная станет одним из постоянных направлений работы технопарков «Кванториум». Дети смогут научиться непростой игре, разобрать интересные партии, решить шахматные задачи. Соглашением предусмотрено развитие шахматного образования на базе не только детских технопарков, но и других региональных организаций.