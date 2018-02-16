​Рыбинск присоединился к фестивалю «Выходи гулять!». Он проходит на территории всей страны и призван возобновить практику подвижных игр и активного отдыха на свежем воздухе. Уличные представления с конкурсами, музыкальным сопровождением организуют в парках, скверах, дворах, обустроенных в 2017 году в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».

15 февраля праздник состоялся во дворе дома №29 по улице Свободы. Большое 12-подъездное строение образует здесь целый квартал. Территория попала сразу в несколько проектов.

– По губернаторской программе «Решаем вместе!» отремонтировали двор, по проекту «Мы выбираем спорт» установили воркаут-площадку, и сейчас здесь проходят различные праздники, турниры, уличные гулянья, – рассказал консультант отдела по молодежной политике администрации Рыбинска Александр Назаров. – Жители такого большого дома смогли объединиться, собраться и принять личное участие в благоустройстве своей придомовой территории. Когда есть общение, есть и решение вопросов, и общий результат.

Уличный праздник был посвящен проводам русской зимы. В играх, народных забавах, конкурсах участвовали и дети, и их родители. Помогали им аниматоры, ростовые куклы, сказочные персонажи. Было организовано чаепитие с угощениями.

– Я вспоминаю наше детство, нас с улицы домой не дозваться было. Сейчас дети гуляют гораздо меньше. Такие игры, как салки, жмурки, прятки, почти позабыты. И когда видишь подобные праздники для детей в своем дворе, то и сама молодеешь, – поделилась жительница дома Зинаида Молодцова.

При проектировании были учтены интересы жителей разных возрастов. Для пожилых людей сохранили зеленые зоны, установили лавочки, для детей поставили детскую и спортивную площадки с ограждением, автолюбители получили необходимые парковки и заасфальтированный проезд.

– Раньше ни пройти ни проехать было, машины на газонах, все разбито. А сейчас любо-дорого посмотреть. И мы не собираемся останавливаться, у нас еще Карякинский и Волжский парки внимания требуют, – сказала жительница Рыбинска Галина Коробкова.

В этом году проект «Решаем вместе!» в регионе продолжается. Жители Рыбинска уже отобрали 16 общественных территорий, претендующих на благоустройство. Для них студенты-архитекторы разрабатывают эскизы предстоящей реконструкции. Обсуждение этих проектов начнется 19 февраля. Окончательный выбор гражданам предстоит сделать 18 марта на избирательных участках: все, кому больше 14 лет, смогут проголосовать за тот объект, необходимость благоустройства которого считают первоочередной.

Справка

Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.

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