​Жители Ярославля обсудили эскизы благоустройства общественных территорий, отобранных в рамках предварительного этапа губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», в Кировском районе.



В сквере у ротонды авторы работ предложили обустроить пешеходную зону и территорию для свободного творчества – театральных выступлений и литературных вечеров. На площади Труда планируется организация зоны для свиданий. Как заметили присутствующие, раньше именно у фонтанов и назначали встречи влюбленные. В сквере «Радуга» на улице Салтыкова-Щедрина предусмотрены омолаживание газонов, установка освещения и другие работы.



– Все проекты просто замечательные. Но я призываю всех голосовать за сквер у ротонды, – сказала жительница Кировского района Ирина Грицук. – Ведь здесь может появиться зона для проведения литературных вечеров. В нашем городе много поэтов, они могли бы представлять свои творения. Это было бы прекрасно!



Варианты реконструкции скверов предложили студенты Ярославского технического университета. Все эскизы были выполнены под руководством профессорско-преподавательского коллектива.



Общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, отобранных по итогам предварительного этапа проекта «Решаем вместе!», пройдут во всех муниципальных районах и городских округах.



Окончательный выбор в пользу того или иного объекта жители региона сделают 18 марта на избирательных участках, определив, какое именно пространство будет преобразовано уже в этом году. Проголосовать могут все, кому больше 14 лет.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.