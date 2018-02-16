​Жители Ярославля обсудили эскизы благоустройства общественных территорий, отобранных в рамках предварительного этапа губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», в Кировском районе.

В сквере у ротонды авторы работ предложили обустроить пешеходную зону и территорию для свободного творчества – театральных выступлений и литературных вечеров. На площади Труда планируется организация зоны для свиданий. Как заметили присутствующие, раньше именно у фонтанов и назначали встречи влюбленные. В сквере «Радуга» на улице Салтыкова-Щедрина предусмотрены омолаживание газонов, установка освещения и другие работы.

– Все проекты просто замечательные. Но я призываю всех голосовать за сквер у ротонды, – сказала жительница Кировского района Ирина Грицук. – Ведь здесь может появиться зона для проведения литературных вечеров. В нашем городе много поэтов, они могли бы представлять свои творения. Это было бы прекрасно!

Варианты реконструкции скверов предложили студенты Ярославского технического университета. Все эскизы были выполнены под руководством профессорско-преподавательского коллектива.

Общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, отобранных по итогам предварительного этапа проекта «Решаем вместе!», пройдут во всех муниципальных районах и городских округах.

Окончательный выбор в пользу того или иного объекта жители региона сделают 18 марта на избирательных участках, определив, какое именно пространство будет преобразовано уже в этом году. Проголосовать могут все, кому больше 14 лет.

Справка

Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.

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