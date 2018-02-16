​Детские зимние праздники «Ярославль, выходи гулять!» прошли во Фрунзенском и Красноперекопском районах в поддержку общественных территорий, претендующих по итогам предварительного отбора на благоустройство в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Один из лидеров – парк «Нефтяник».



– От Красноперекопского района в финальном голосовании также примут участие парк «Рабочий сад» и территория у храма Иоанна Предтечи на Которосльной набережной. Эти территории отобрали сами ярославцы, – рассказал глава территориальной администрации Андрей Удальцов. – Главная цель всего проекта – навести порядок во дворах, парках, скверах совместно с горожанами. В настоящее время завершается разработка дизайн-проектов благоустройства отобранных территорий. Будет обсуждать их на собраниях с жителями.



Во Фрунзенском районе жители решили, что в благоустройстве по губернаторской программе в первую очередь нуждаются парк Судостроителей на проспекте Фрунзе, парк Победы на Липовой горе и аллея на улице Ньютона.



Всего в Ярославле на благоустройство по проекту «Решаем вместе!» претендуют 18 общественных территорий: парки, скверы, зоны отдыха. 18 марта ярославцы смогут проголосовать за ту, необходимость проведения реконструкции которой считают первоочередной.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.