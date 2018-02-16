​16 февраля в Ярославле прошел масленичный марафон «Долг платежом красен». По инициативе областного управления Федеральной службы судебных приставов на площади Юности была организована праздничная познавательная площадка, где жители и гости города смогли принять участие в традиционных масленичных торжествах, а также познакомиться с работой всех силовых структур.



– Масленичная неделя объединяет всех нас. Мы вспоминаем о народных обычаях и традициях, о любви к природе и Родине, – сказал, открывая мероприятие, заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Традиционно во время Масленицы каждый день мы с вами становимся участниками различных тематических торжеств и мероприятий, которые дарят нам ощущение радости и праздника. Такой формат, как сегодня, дает еще и возможность юным ярославцам сделать свой профессиональный выбор.



В мероприятии вместе с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области приняли участие сотрудники МЧС, УФНС и других силовых структур. Были организованы викторины, конкурсы, состязания. Все желающие могли отведать традиционных масленичных угощений и блюд солдатской кухни.



– Для того чтобы о работе каждого ведомства можно было узнать побольше, мы организовали презентационные посты, где информация представлена в различных интересных формах, – рассказал начальник управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области Александр Юдин. – Так как среди гостей масленичного марафона много юных ярославцев, есть вероятность, что некоторые из них в будущем выберут одну из представленных сегодня профессий.