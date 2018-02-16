​В Ярославской области продолжается конкурс художественного творчества «Наш город – наш дом!», организованный в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Рисовать город своей мечты решили и в рыбинской школе №28.



– В конкурсе участвует вся школа, – рассказала директор СОШ №28 Ольга Шальнова. – Сегодня мы посмотрели первые работы наших ребят. Скоро свои рисунки покажут ученики начальной школы. Идея конкурса очень полезна. Он формирует у школьников гражданскую позицию, способствует воспитанию патриотизма.



Для школьного этапа конкурса ученики подготовили рисунки, в которых отразили свой взгляд на благоустройство и наполнение территории, расположенной между школой №28 и гимназией №18. Эта площадка – одна из победивших в предварительном отборе общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе!» в 2018 году.



Ученики 6 – 9-х классов уже презентовали свои работы одноклассникам и педагогам. Все ребята считают, что эта территория предназначена для занятий спортом и для отдыха и должна быть обустроена в соответствии с этим.



Ученик 7-го класса Алексей Алексашин совместил в своем проекте места для занятий спортом с зонами отдыха и досуга, а также предусмотрел создание крытых бассейна и теннисного корта. У восьмиклассницы Алены Ивановой в проекте три составляющих: детская игровая площадка, спортивная площадка и футбольное поле.



При обсуждении рисунков поступило предложение сделать территорию комфортной и для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Ученики 2-го и 3-го классов только приступили к творческому процессу. Свои фантазии они воплощают под руководством педагогов-наставников.



Школьный этап творческого конкурса продлится около месяца во всех образовательных учреждениях области. Итогом станут выставки работ, которые смогут увидеть все, кто придет на избирательные участки 18 марта. Лучшие рисунки, по одному от каждой школы, будут направлены на региональный этап конкурса.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.