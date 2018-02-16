​16 февраля в Ярославле впервые состоялся отборочный региональный этап III Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Совсем недавно, в декабре 2017 года, Ярославская область присоединилась к проекту «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». Партнером «Ассоциации 3D» стал Ярославский колледж управления и профессиональных технологий.



– Это мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству потенциальных работодателей и учреждений среднего профессионального образования, которые, кстати, с ними уже не первый год работают в рамках дуального образования, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Конечно, мы понимаем, что сможем получить в результате этого проекта: это, во-первых, внедрение новых образовательных технологий, а во-вторых, приближение того, что мы даем в рамках общего и дополнительного образования, к тому, что максимально востребовано. Ну и самое главное – те компетенции, которые приобретают наши обучающиеся, сегодня уже востребованы. А если говорить о перспективах недалекого будущего, то совершенно очевидно, что уровень востребованности будет только возрастать.



Участники олимпиады – 20 школьников от 14 до 16 лет из Ярославля и Рыбинска. Главной темой, на основе которой разрабатывались задания, стал популярный мультфильм «Тайна третьей планеты». Конкурсантам по направлению «3D-моделирование» предлагалось при помощи технологий объемного моделирования создать, например, модель робота с планеты Шелезяка или пульт управления межпланетного корабля «Пегас», на котором путешествовала Алиса Селезнева. А тем, кто участвовал в соревновании по направлению «Объемное рисование», досталось задание создать фигуры экзотических космических животных, которых, по сюжету, разыскивает профессор Селезнев для Московского зоопарка, или даже воспроизвести облик инопланетянина Громозеки.



Победители регионального отборочного этапа получат право представлять регион на открытом Всероссийском этапе олимпиады в «Артеке» в апреле 2018 года.