​Четыре с половиной тысячи жителей региона намерены проголосовать на выборах Президента России по месту нахождения согласно новому порядку. Об этом сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко, который находится в Ярославской области с рабочим визитом, посвященным подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации.



– Из 4,5 тысячи человек, уже воспользовавшихся новым порядком, почти 3 тысячи сделали это через портал «Госуслуги», остальные – через территориальные избирательные комиссии и МФЦ, – сообщил Евгений Шевченко. – Большинство будет голосовать 18 марта в пределах Ярославской области, 600 человек – в Московской области. Всего в России этой возможностью на данный момент решили воспользоваться уже более 700 тысяч человек.



Евгений Шевченко принял участие в заседании рабочей группы при Общественной палате Ярославской области по мониторингу хода избирательного процесса. Мероприятие посетили и два представителя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ: Карен Рейнхардт из США и Яцек Сладевски из Польши. Они наблюдают за подготовкой выборов в трех российских регионах.



– Мы являемся долгосрочными наблюдателями и курируем Ярославскую, Костромскую и Вологодскую области накануне выборов и в день выборов. 18 марта ваш регион посетят также краткосрочные наблюдатели миссии по наблюдению за выборами, – рассказал Яцек Сладевски.



Кроме международных представителей и наблюдателей от кандидатов и партий впервые на избирательных участках в единый день голосования будут работать независимые наблюдатели от Общественной палаты Ярославской области. Их список сейчас формируется.



– Сегодня гражданское общество хочет быть уверено, что выборы проходят честно, – сказал председатель региональной Общественной палаты Сергей Березкин. – После принятия нового закона появилась возможность осуществлять не просто мониторинг, а общественный контроль. На избирательных участках у наших наблюдателей будут такие же права, что и у наблюдателей от политических партий и самовыдвиженцев.



Всего в регионе будет работать 869 избирательных участков, 464 из них, а также ТИКи оснастят камерами видеонаблюдения с трансляцией в Интернет.



– Нет сомнений, что главные выборы страны в Ярославской области пройдут открыто и легитимно, – сказал Евгений Шевченко. – КОИБы, QR-кодирование протоколов, видеонаблюдение – все эти технологии уже прошли успешное тестирование в регионе в рамках предыдущих выборов.